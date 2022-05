StarCraft II krijgt na tien jaar op de markt geen nieuwe content meer

StarCraft II, de rts-game van Blizzard uit 2010, krijgt geen nieuwe content meer, zoals Commanders en War Chests. Wel krijgt de game nog balance fixes en season rolls. Dit mede omdat de game ook als e-sport gespeeld wordt.

Blizzard stelt dat de zet de ontwikkelaars ruimte geeft om 'na te denken over wat er nu volgt, ook binnen het gehele StarCraft-universum'. Wat dat gaat worden, is nog niet duidelijk: er zijn geen andere StarCraft-titels aangekondigd op dit moment. Een nieuwe 'hoofdgame' lijkt het echter niet te worden, aangezien Blizzard in 2015 al liet weten dat het verhaal dat begon in StarCraft aan zijn einde kwam met StarCraft II: Legacy of the Void.

De laatste grote contentuitbreiding voor StarCraft II was Legacy of the Void, uit 2015. Sindsdien heeft de game nog War Chests gehad, die nieuwe skins, sprays, emoji en meer bevatten. Daarnaast kreeg de game verschillende co-op Commanders, die boven een bepaald level geld kosten. Ook deze kleinere contentuitbreidingen zijn dus bij deze klaar.

Blizzard laat verder weten dat een grote balans-update dit vierde kwartaal niet komt, aangezien er enkele maanden geleden nog een is geweest.