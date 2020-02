Speelbare Xbox-build van onuitgebrachte StarCraft-shooter verschijnt online

Op internet is een speelbare versie van StarCraft: Ghost verschenen, een first-person shooter die Blizzard in 2002 aankondigde maar die nooit verschenen is. De speelbare build zou een dev kit voor de Xbox betreffen.

Meerdere YouTube-kanalen, zoals Stranno en Delso Bezerra, tonen hoe ze verschillende missies van StarCraft: Ghost doorlopen. Volgens Andrew Borman gaat het om een build die anoniem op verschillende Xbox-groepen circuleert en aangezien de eerste video's al een maand geleden online verschenen, lijkt de dev kit voor de Xbox al een tijd rond te gaan.

Blizzard kondigde StarCraft Ghost in 2002 voor de Gamecube, Xbox en PlayStation 2 aan, maar na meerdere keren uitstel schrapte het bedrijf het spel in 2006 omdat het niet tevreden was met het resultaat. Het spel draaide om de covert ops-Terran Ghost Nova. Jaren later had Blizzard volgens geruchten opnieuw een shooter in het StarCraft-universum in ontwikkeling, onder de projectnaam Ares, maar het bedrijf zou ook die versie geschrapt hebben om zich op Diablo en Overwatch te kunnen richten.