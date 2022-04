Groep gamers publiceert 752 onuitgebrachte PS2-demo's en -prototypes

Een archiveringsgroep heeft ruim 700 prototypes en demo's van PlayStation 2-games gepubliceerd. Het eerste deel van Project Deluge bevat 752 van dergelijke spellen, die nooit officieel zijn uitgebracht. De games zijn afkomstig van een enkele verzamelaar.

Project Deluge is gepubliceerd door bewaargroep Hidden Palace, schrijft ook Video Game Chronicle. De drop bevat onder andere previewversies van Rachet & Clank, God of War, Final Fantasy X-2, Spyro: A Hero's Tail, en Kingdom Hearts. In het project zijn ook E3-demo's van Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, God of War 2, en Shadow of the Colossus te vinden. Een volledige lijst met alle gepubliceerde PS2-prototypes is beschikbaar op de website van Hidden Palace.

De 752 demo's omvatten slechts het eerste deel van Project Deluge. Volgens Hidden Palace gaat het om 'een doorlopend project om een gigantische partij van verschillende gameprototypes, pre-production assets, en archiefmateriaal van meerdere consolegeneraties' te bewaren. Deze oude games zijn allemaal afkomstig van een anonieme verzamelaar, die de spellen 'zelfstandig heeft gered van vernietiging, weggooien of verkoop'. Deze verzamelaar heeft zelf back-ups gemaakt van zijn collectie, die in totaal goed is voor ongeveer 860GB aan data. De verzameling is vervolgens kosteloos beschikbaar gesteld aan Hidden Palace, zodat deze demo's allemaal bewaard kunnen blijven.

Hidden Palace heeft naar eigen zeggen samengewerkt met het Internet Archive om de verschillende games te bekijken. Internet Archive verzorgt daarnaast de hosting van alle demo's, die door iedereen gedownload en gespeeld kunnen worden. Hidden Palace heeft afgelopen weekend een livestream gehouden op Twitch, waarin de groep zes uur lang demo's uit Project Deluge speelde. Volgens de community worden er meer games toegevoegd aan Project Deluge, maar het is nog niet bekend wanneer dit gebeurt.

Gameplay van een Spyro: A Hero's Tail-prototype uit Project Deluge