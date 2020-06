Nooit uitgebrachte NES-racegame is na 30 jaar hersteld vanaf 21 floppy's

De Video Game History Foundation heeft een nooit uitgebrachte NES-racegame van Anteater-maker Chris Oberth weten te bemachtigen. De game, die gebaseerd is op de film Days of Thunder, stond op een back-up van enkele hdd-partities verspreid over 21 verschillende floppy's.

De game werd gemaakt door onder anderen programmeur en ontwerper Chris Oberth, die in 2012 overleed. Hij heeft onder meer gewerkt aan de arcadegame Anteater. Ook werkte Oberth jarenlang aan verschillende games voor de Apple II. Begin 2020 werd de Video Game History Foundation benaderd door een familielid van Oberth. De familie beschikte over 'stapels' oude computers, cd-roms, floppy diskettes, cassettes, notities en datatapes die teruggaan tot het einde van de jaren zeventig, toen Oberth nog aan zijn Apple II-games werkte.

Terwijl de stichting het archief doorspitte, stuitte ze op een enkele diskette die 'NINTENDO: HOT ROD TAXI, FINAL' was gelabeld. Op de floppy stond slechts één speelbare, maar zeer vroege 'proof-of-concept' van een racegame die zich afspeelt in een stad. De game in kwestie bleek gebaseerd op Days of Thunder, een film uit de jaren negentig waarin onder andere Tom Cruise speelt. Het bestaan van dit prototype was genoeg voor de archivarissen om op zoek te gaan naar andere schijven die gamebestanden voor een NES bevatten.

De proof-of-concept van de game en de 21 floppy's waarop de game is gevonden. Afbeeldingen via de Video Game History Foundation

Al snel stuitte het team op een collectie van 21 oude 5,25"-floppy's die gelabeld waren met 'PCTools 5.10 Backup'. Deze schijven bevatten gezamenlijk back-ups van vier verschillende hdd-partities. Alle 21 floppy's waren leesbaar en het team vond een directory met hints op een Days of Thunder-game. De archivarissen besloten een oude computer te gebruiken om PCTools te draaien, om op die manier de data van het systeem te kopiëren. Het team vond geen speelbare rom, maar wel de broncode van de racegame, samen met gamedata en de assembler waarmee de broncode in een uitvoerbaar programma kon worden omgezet.

Rich Whitehouse vertelt in zijn blogpost voor de VGHF dat enkele belangrijke bestanden elders in de back-ups van Oberth bleken te staan, waaronder enkele tiles die nodig waren om de graphics van de game te renderen. Het vinden van deze ontbrekende bestanden bleek lastig. "Ik heb ieder archief in elk bekend format uitgepakt vanuit de back-up en hetzelfde gedaan voor elke andere schijfimage die we wisten te herstellen." De hele back-up werd opnieuw doorzocht, waarna Whitehouse stuitte op een enkel binarybestand van 128kB. Dit bestand zou een mogelijke match zijn voor de game.

Whitehouse vertelt dat de VGHF voorzichtig was met het proberen van de data, aangezien het team niet zeker wist of die daadwerkelijk tot de gamebestanden behoorde. Uiteindelijk heeft Whitehouse het bestand toch geprobeerd, aangezien het team 'geen andere opties zag'. Het team bouwde een rom met de assembler en alles bleek te werken. "Eindelijk, de lang vervlogen Days of Thunder is voor het eerst in meer dan dertig jaar te zien", schrijft de VGHF.

Het lijkt er wel op dat er nog 'een hoop' brondata mist. "Ik vermoed dat deze data op een hdd-partitie stond die niet in de back-up is meegenomen", schrijft Whitehouse. Desalniettemin is de game volledig speelbaar. Zonder dat ene binary-bestand uit een schijnbaar ongerelateerde dataset, was de VGHF naar eigen zeggen mogelijk 'nooit in staat geweest om dit spel in zijn geheel te herstellen'.

De Video Game History Foundation zegt toestemming te hebben gekregen van Oberths familie om de broncode van de game te publiceren. Op korte termijn zal de game dan ook op GitHub verschijnen, schrijft de VGHF. Op het moment van schrijven is dit nog niet het geval. Wel is er al een gelimiteerde NES-cartridge van de game gemaakt, waarvan de opbrengsten worden geschonken aan de weduwe van Oberth. De cartridge zou te koop zijn bij This Room is an Illusion, maar de productpagina lijkt niet langer online te staan.

Gameplay van de Days of Thunder-game voor de NES