Google brengt web-app uit om via ar anderhalve meter afstand te houden

Google heeft een experimentele nieuwe app uitgebracht waarmee gebruikers makkelijker anderhalve meter afstand kunnen houden. Sodar is een web-app voor Chrome waarmee makkelijk te zien is hoeveel afstand een gebruiker van iets of iemand kan houden.

De website, sodar.withgoogle.com, is voorlopig alleen te gebruiken in Chrome op Android. De website maakt gebruik van WebXR om via augmented reality aan te tonen hoe groot de een kring van zo'n twee meter om de gebruiker heen is. De app is gemaakt door de Experiments With Google-afdeling van het bedrijf. De app staat verder los van de api die Google samen met Apple ontwikkelt voor contact tracing-apps.

Gebruikers moeten eerst de grond om hen heen scannen om de web-app te kalibreren. Vervolgens zien ze een cirkel rond zichzelf die een afstand van twee meter aangeeft. Twee meter is zes voet, de maatafstand die in Amerika wordt aangehouden in plaats van anderhalve meter.