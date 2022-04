Verloren zakelijke Nintendo Game Boy-accessoire is na 28 jaar opgedoken

Een zeldzame, nooit uitgebrachte WorkBoy-accessoire voor de Nintendo Game Boy is na 28 jaar opgedoken. Deze uitbreiding voegt onder andere een agenda, rekenmachine en adressenboek toe aan de inmiddels ruim 30 jaar oude handheld.

De WorkBoy werd opgespoord door videogame-historicus Liam Robertson, die de bedenker van het accessoire wist op te sporen. Op YouTube-kanaal DidYouKnowGaming? vertelt hij dat er slechts twee prototypes van de zakelijke Game Boy-uitbreiding bestaan. Een daarvan zou 'diep in de kluizen van Nintendo liggen', en de andere was in het bezit van Frank Ballouz, de producent van het verloren accessoire.

Ballouz had zelf echter geen Game Boy om het apparaat te gebruiken. Om die reden verstuurde de producent het product naar Robertson, in de hoop het apparaat werkende te krijgen. Eenmaal daar bleek het accessoire ook een cartridge nodig te hebben, maar Ballouz had die niet in zijn bezit. Dankzij een grootschalige 'gigaleak', die eerder dit jaar plaatsvond bij Nintendo, kon Robertson enkele weken na het ontvangen van het accessoire alsnog een rom van de WorkBoy-software bemachtigen. Daarmee kreeg hij het apparaat aan de praat.

De WorkBoy bestaat onder andere uit een qwerty-toetsenbord met Game Link-kabel. In combinatie met de bijbehorende cartridge voegt het accessoire verschillende zakelijke functies toe, waaronder een agenda, rekenmachine en een adressenboek. Ook enkele meer geavanceerde functies, zoals tekstvertalingen in verschillende talen en het omrekenen van valuta's werden ondersteund, waarmee de Game Boy werd omgezet naar een soort pda.

Nintendo registreerde de WorkBoy-merknaam begin 1992 en het accessoire werd zelfs getoond tijdens de CES in datzelfde jaar. De WorkBoy zou in december 1992 uitgebracht worden tijdens een live-evenement van Britse televisieshow GamesMaster. Volgens bedenker Eddie Gill zou het apparaat een adviesprijs van 80 of 90 dollar krijgen. Uiteindelijk werd de hardware niet uitgebracht; het GamesMaster-evenement ging door, maar de WorkBoy bleek nergens te bekennen en sindsdien is er, tot afgelopen weekend, geen woord meer gerept over het accessoire.