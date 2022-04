Hobbyist vindt techdemo van onbekende Simpsons-game voor Sega Dreamcast

Een hobbyist heeft op de kapotte harde schijf van een devkit van een Sega Dreamcast een techdemo gevonden van de onbekende game The Simpsons: Bug Squad. Ontwikkelaar Red Lemon Studios werkte in 2000 aan het idee.

Sreak, een gebruiker van het Dreamcast-talk-forum postte een paar weken geleden de vraag of iemand iets kon met de bestanden die van de kapotte opslag van een devkit kwamen. Nadat hij de bestanden zaterdag had geüpload, kreeg medegebruiker en ontwikkelaar Megavolt85 de game aan de praat op basis van de bestanden.

Het blijkt te gaan om een techdemo, waarin een insect zich door het huis van The Simpsons beweegt. De demo was bedoeld voor mensen bij Fox Interactive om te laten zien hoe het spel eruit zou komen te zien. Die demonstratie was in oktober 2000. De Dreamcast kwam het jaar ervoor uit in de VS en Europa.

Red Lemon-medeoprichter Andy Campbell bevestigt tegenover YouTube-kanaal DreamcasticChannel van een andere forumgebruiker dat het idee inderdaad van de Britse studio was. "Dit was een demo die wij hadden gemaakt en gepitcht bij Fox. We kregen nooit de opdracht, dus dit is technisch gezien geen titel geweest die ooit in ontwikkeling is geweest."