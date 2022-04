Ontwikkelaar maakt Super Mario 64-port voor Sega Dreamcast

Een ontwikkelaar heeft een redelijk speelbare port van de game Super Mario 64 gemaakt voor de Sega Dreamcast-console. Onlangs bleek dat er ook een port van deze Nintendo-game draaide op een PlayStation 2.

De versie van Super Mario 64 voor de Dreamcast is gemaakt door een ontwikkelaar met de accountnaam MrNeo240. In een video van het YouTube-account van Fred Wood is de versie te zien, draaiend op een Dreamcast. Volgens de speler is het de eerste voltooiing van Super Mario 64 op deze Sega-console, in de vorm van een speedrun. Een week geleden toonde hij ook al een port van de Nintendo-game voor de PlayStation 2. Die port van de game is gemaakt door fgsfds. Fred Wood zit overigens achter de indie-gamestudio Mokuzai Studio.

Beide ports bevatten nog wel wat visuele fouten en er zijn wat issues met textures, maar ze zijn wel speelbaar op de twee niet-Nintendo-consoles, zonder dat een emulator nodig is. Dat is mogelijk sinds fans vorig jaar een gedecompileerde source code van het spel hebben gemaakt. Dat maakt het mogelijk de game uit te brengen voor allerlei andere systemen, zoals voor de PlayStation 2 en de Dreamcast. Er is verder ook al een DirectX 12-versie. Super Mario 64 werd oorspronkelijk in 1996 uitgebracht voor de Nintendo 64.