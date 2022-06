Fans zijn vrijwel klaar met decompileren binaries Zelda: Ocarina of Time

Het Zelda Reverse Engineering Team meldt dat ze vrijwel klaar zijn met het decompileren van de binaries van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor de Nintendo 64. Ze schrijven voor mensen leesbare code, wat de opmaat naar mods, hacks en ports voor de game zal zijn.

Dat meldt Video Games Chronicle op basis van contact met het Zelda Reverse Engineering Team. De laatste pull request staat klaar om opgenomen te worden in de main branch nadat de gemeenschap van ontwikkelaars hun inspectie hebben gedaan. Daarna zal de volledige broncode van de game nagebootst zijn, vrijwel volledig in de programmeertaal C. De versie van de game die ze gebruiken, is de debugversie van OoT Master Quest PAL voor de GameCube, aldus hun website.

Het decompileren van de binaries is een enigszins genuanceerde kwestie. Nintendo is fel tegen fanprojecten zoals ports van hun games naar andere platformen. Dat is dan ook niet wat dit ontwikkelteam doet. Het enige wat ze doen is de broncode met de hand nabootsen in C, wat betekent dat ze geen inbreuk maken op het auteursrecht van Nintendo. De beschikbaarheid van deze broncode maakt het echter wel zeer goed mogelijk om de game te porten naar bijvoorbeeld Windows.

Datzelfde gebeurde in 2019 al met Super Mario 64, wat leidde tot een pc-port met ondersteuning voor breedbeeldschermen, een hogere kwaliteit model voor Mario en ondersteuning voor zaken als hogere framerates, DX12 en zelfs raytracing. Nintendo probeert de ports van het internet af te laten halen.