Decompilatieproject Paper Mario 64 is klaar, wat mods en ports mogelijk maakt

Een decompilatieproject van Paper Mario 64 is afgerond. Alle functies die de code van de originele game biedt, zijn nagebootst. Daarmee is een replica van de game gemaakt die geen inbreuk op het auteursrecht van Nintendo moet maken. Dit maakt ook ports en mods mogelijk.

De code is grotendeels geschreven in C en is beschikbaar op GitHub. Het werk aan de Amerikaanse rom is klaar, maar aan de Europese en Japanse nog niet. Doordat de broncode openbaar is, is het relatief simpel om mods en ports voor de game te maken die ook geavanceerde functies ondersteunen, zoals hogere resoluties, textureresoluties en framerates. Om illegaliteit bij het project te vermijden, is de code wel te downloaden, maar zonder zaken als textures en audio. Wie het project wil proberen, moet dus een rom van de game aanleveren om die gaten te vullen.

Ontwikkelaar Ethan Roseman, die het grootste deel van de commits op zijn naam heeft, heeft een video gemaakt waarin teruggekeken wordt op het ontwikkelproces. In totaal heeft het meer dan drie jaar geduurd.

Paper Mario 64 is een roleplayinggame, een genre waarin Mario zich soms begeeft. Gevechten in deze game gaan om de beurt en er is een systeem van ervaringspunten en levels. De game stamt uit het jaar 2000.

Andere vergelijkbare decompilatieprojecten zijn uitgevoerd met The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 en Perfect Dark. Ook dat heeft al geleid tot ports en mods. Nintendo kan wel optreden tegen bijvoorbeeld een kant-en-klare port van Mario 64 voor Windows en heeft dat dan ook gedaan. Decompilatieprojecten voor Banjo Kazooie en Majora's Mask zijn nog in de maak. Het Amerikaanse advocatenkantoor Holland & Knight schreef een blogpost over de technische kant van decompilatieprojecten en hun legaliteit.