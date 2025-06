Super Mario-stemacteur Charles Martinet stopt na 32 jaar

Charles Martinet, de originele stemacteur van Mario, gaat stoppen. Dat heeft Nintendo bevestigd. Martinet speelde de Italiaanse loodgieter sinds 1991. Hij wordt nu een 'Mario-ambassadeur' en blijft interacteren met fans, zegt het bedrijf.

Nintendo kondigde maandagmiddag aan dat Charles Martinet gaat stoppen met het inspreken van tekst voor personages voor het bedrijf. Martinet wordt vanaf nu een 'Mario-ambassadeur', schrijft Nintendo. De 67-jarige stemacteur zal daarmee 'de wereld blijven rondreizen om het plezier van Mario te delen' en te interacteren met fans, aldus het bedrijf.

De Japanse gamegigant geeft geen reden voor het vertrek van Martinet. "Mijn nieuwe avontuur begint! Jullie zijn allemaal numba one in mijn hart", schreef Martinet op maandagmiddag. Martinet en Mario-bedenker Shigeru Miyamoto delen binnenkort een 'speciale videoboodschap'. Het is nog niet bekend wie Mario's tekst zal inspreken bij toekomstige games.

Charles Martinet is de stem van Mario sinds 1991, toen hij het personage met zijn stem vertolkte tijdens conventies en beurzen. In 1996 werd de stem van Martinet voor het eerst gebruikt in een grote game, Super Mario 64. In de jaren daarop sprak hij ook voor personages als Luigi, Waluigi en Wario. In de Super Mario-film werd Mario echter ingesproken door Chris Pratt.