Nintendo Switch Online-game Pac-Man 99 gaat in oktober offline

Nintendo stopt in oktober met Nintendo Switch Online-game Pac-Man 99. Dan gaan de onlinediensten van dat spel offline. Gebruikers die de Mode Unlock- of Deluxe Pack-dlc aanschaffen voor 8 september, kunnen na de eol-datum de offlinemodi blijven spelen.

De servers van Pac-Man 99 gaan op 8 oktober offline, meldt Nintendo in een blogpost. Vanaf dan zijn de verschillende onlinemodi van de game niet langer speelbaar. Op 8 augustus stopt Nintendo met het verkopen van thema's voor in de game en op 8 september wordt ook de verkoop van de Mode Unlock- en Deluxe Pack-dlc gestaakt.

Spelers die voor die tijd een van die twee dlc-pakketten aanschaffen, kunnen de offlinemodi van Pac-Man 99 blijven spelen nadat de game offline gaat. Met die modi kunnen gamers het spel spelen met computergestuurde tegenstanders. De Score Attack- en Blind Time Attack-modi blijven daarmee ook offline speelbaar.

Pac-Man 99 betreft een online battleroyaleversie van de klassieke game. Spelers nemen het in de game op tegen 98 anderen, die allemaal tegelijk een ronde Pac-Man spelen. Gaandeweg kunnen spelers elkaar dwarszitten door obstakels naar elkaar te sturen. De speler die het langst in leven blijft wint. De game is sinds april 2021 beschikbaar voor Nintendo Switch Online-abonnees. Nintendo introduceerde eerder battleroyaleversies van Tetris en Super Mario Bros.