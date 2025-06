IFixit gaat reserveonderdelen voor Logitech-producten verkopen

Reparatiesite iFixit gaat samenwerken met Logitech om reserveonderdelen aan te bieden voor 'geselecteerde producten'. Het gaat om hardware die buiten de garantie valt. Naast de reserveonderdelen worden ook officiële reparatiehandleidingen uitgebracht.

De eerste producten waarvoor reserveonderdelen worden uitgebracht, zijn de Logitech MX Master- en MX Anywhere-muizen. Vanaf 'deze zomer' moeten die in de VS verkocht worden, zowel los als in 'Fix Kits', waarin 'alles zit wat nodig is voor de reparatie, zoals de reserveonderdelen, gereedschap en een precisiebitset'. Voor deze producten zijn al officiële gidsen gepubliceerd voor het verwisselen van de accu en muisvoetjes.

Andere producten worden nog niet genoemd, maar in de Logitech-sectie op de site van iFixit staan al wel categorieën voor onder meer toetsenborden, webcams, speakers en gamecontrollers. Daar zijn echter nog geen officiële handleidingen voor beschikbaar.

Logitech zegt met deze stap zijn producten een langere levensduur te willen geven om zo de hoeveelheid e-waste te verminderen. Volgens iFixit werkt de site al enige tijd samen met Logitech om de ontwerpen van diens producten makkelijker repareerbaar te maken en moeten mensen 'van over de hele wereld' hiermee toegang krijgen tot reserveonderdelen van Logitech-producten. Wanneer de onderdelen buiten de VS verkocht worden, wordt niet genoemd.

IFixit werkt ook al samen met onder meer Samsung, Google, Microsoft en Valve om reserveonderdelen voor een aantal van hun producten aan te bieden. Tweakers heeft een achtergrondartikel geschreven over de redenen waarom dergelijke bedrijven samen met iFixit zelfreparatieprogramma's opzetten.