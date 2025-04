Logitech verkoopt nu ook in Europa reserveonderdelen via iFixit

Logitech en iFixit verkopen voortaan ook reserveonderdelen in Europa. Ook zijn er reparatiehandleidingen voor Logitech-apparaten beschikbaar gesteld in verschillende talen, waaronder in het Nederlands.

Logitech en iFixit begonnen in 2023 een samenwerking om reserveonderdelen aan te bieden voor geselecteerde producten die buiten de garantie vallen. In eerste instantie was de zogenaamde Repair Hub alleen in de Verenigde Staten beschikbaar, maar nu is de samenwerking uitgebreid naar onder meer Europa, Canada en Japan.

Op de Logitech Repair Hub staan nu reserveonderdelen voor meer dan twintig Logitech-apparaten. Het gaat om headsets, muizen, toetsenborden en speakers. Daarnaast zijn er reparatiehandleidingen gepubliceerd die nu in het Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Koreaans en Japans beschikbaar zijn.

iFixit heeft meerdere van dit soort samenwerkingen voor reserveonderdelen lopen. Zo begon iFixit in december met de verkoop van Xbox-onderdelen, waarvoor het samenwerkt met Microsoft. Ook zijn er samenwerkingen met Lenovo voor de ThinkPads en met Google voor onderdelen voor de Pixel-telefoons.