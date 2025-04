IFixit: Meta Quest 3S bevat dezelfde fresnellenzen en lcd-panelen als Quest 2

De Meta Quest 3S-headset bevat dezelfde fresnellenzen en hetzelfde lcd-paneel als de Meta Quest 2. Dat blijkt uit een teardown van iFixit. De nieuwe VR-headset bevat twee infraroodsensoren om diepte in kaart te brengen. De Meta Quest 3 bevat een enkele time-of-flightsensor.

iFixit schrijft in een blogpost dat de fresnellenzen en lcd-panelen van beide VR-headsets inwisselbaar zouden moeten zijn. De lcd-panelen bevatten dezelfde connector, al zouden er bij de Meta Quest 2 soms panelen worden gebruikt met een andere subpixellayout. De behuizing van de accu zou ook gelijk zijn gebleven, al merkte iFixit op dat er een andere connector in de Quest 3S wordt gebruikt. De nieuwe connector bevat geen koppeling naar een nabijheidssensor. Die is namelijk uit de Quest 3S geschrapt.

Meta heeft ervoor gekozen om twee infraroodsensoren in de Meta Quest 3S in te bouwen om diepte in ruimtes in kaart te brengen. Bij de Meta Quest 3 wordt voor deze functie een enkele time-of-flightsensor gebruikt. Volgens iFixit presteren de twee IR-sensoren ongeveer even goed als de sensor in de Quest 3 en deden ze het zelfs beter in minder goed verlichte ruimtes.

Meta heeft de Quest 3S eind september aangekondigd. Het betreft een VR-headset die veel van dezelfde features als de duurdere Meta Quest 3 heeft. De 3S heeft een Snapdragon XR2 Gen 2-soc, waarmee het nieuwe apparaat dezelfde games ondersteunt. Het apparaat heeft daarnaast drie camera's aan de voorkant. Die maken videopassthrough met kleurenbeeld mogelijk. Het apparaat wordt daarnaast geleverd met dezelfde Touch Plus-controllers als de gewone Quest 3, en biedt op papier een iets hogere accuduur van gemiddeld 2,5 uur, ten opzichte van 2,2 uur bij de Quest 3. De schermen van de Quest 3S hebben een lagere schermresolutie en het apparaat beschikt over fresnellenzen. Bij de Meta Quest 3 worden er pancake optics gebruikt. Meta levert de Quest 3S met 128GB of 256GB opslag, respectievelijk voor 330 en 440 euro.