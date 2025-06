Uitgelekte foto's Meta Quest 3S wijzen op kleinere accu en afwezige 3,5mm-jack

Er zijn negen nieuwe foto’s van de Meta Quest 3S opgedoken. Uit de afbeeldingen blijkt dat de VR-headset geen 3,5mm-jack meekrijgt. Het apparaat zou ook een minder grote accu dan de Meta Quest 3 meekrijgen. De headset heeft een aparte knop om tussen verschillende modi te wisselen.

De negen afbeeldingen werden op het Zuid-Koreaanse forum Arca.Live geplaatst. Volgens website UploadVR zou het om foto’s van bij een keuringsinstantie gaan, maar dat is niet bevestigd. Uit een van de foto’s blijkt dat de capaciteit van de accu op 16,74Wh ligt. Dat is minder dan de 18,88Wh-accu in de Meta Quest 3. De oplader kan naar verluidt 18W aan stroom leveren en dat is hetzelfde als de oplader van de reguliere Quest 3. Op geen enkel plaatje is er een 3,5mm-audiojack te zien.

UploadVR schrijft dat de Meta Quest 3S ondertussen ook op een ondersteuningspagina van Meta wordt vermeld. Het Amerikaanse bedrijf omschrijft hoe gebruikers via een aparte knop kunnen wisselen tussen passthrough- en VR-modus. Deze knop zou de naam ‘Action Button’ meekrijgen. Op een andere ondersteuningspagina wordt dan weer vermeld dat de VR-headset twee ledjes meekrijgt die de status van het apparaat kunnen weergeven.

Het is niet de eerste keer dat de Meta Quest 3S in het nieuws komt. Begin september raakte bekend dat de Meta Quest Link-pc-app een afbeelding van de onaangekondigde VR-headset bevat. Uit de afbeelding blijkt dat de headset zes camera’s aan de voorzijde lijkt te bevatten. Deze camera’s zijn anders opgesteld dan de pilvormige camera-eilanden van de Quest 3. Bloomberg-journalist Mark Gurman zei vorige maand dat de Quest 3S eind september gepresenteerd zou worden. Vermoedelijk gebeurt dat op 25 september, wanneer Meta een Connect-evenement heeft. De VR-headset zou goedkoper zijn dan de Quest 3, met een adviesprijs van tussen de 300 en 400 dollar. De Quest 3 heeft een adviesprijs van 500 dollar, exclusief btw. In Europa kost die headset 550 euro.