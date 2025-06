Quest 3-update moet vervorming bij passthrough verminderen

Meta heeft een Quest 3-update uitgebracht die vervormingen bij het gebruik van de passthroughmodus moet verminderen. In voorgaande versies zagen gebruikers het beeld rondom hun handen vervormen; dit moet na de v66-update minder zijn.

Meta zegt met de afgelopen updates de passthrough te hebben verbeterd, maar spreekt bij de v66-versie over een 'grote update' die de mixedrealityervaring 'significant' moet verbeteren. Naast het tegengaan van de verstoringen, moeten handen 'en andere objecten' natuurlijker overkomen in de passthroughmodus. De virtuele handen moeten ook beter overeenkomen met de echte handen van de gebruiker, waardoor bijvoorbeeld het gebruiken van virtuele menu's met handen prettiger moet zijn in mixedreality.

Meta zegt wel dat de passthroughverbeteringen geleidelijk naar gebruikers verspreid worden en dat het installeren van de v66-update niet per se betekent dat je de passthroughverbeteringen hebt gekregen. Het is niet duidelijk of gebruikers zelf kunnen zien of ze de passthroughverbeteringen hebben ontvangen, afgezien van het gebruiken van de functie.

Naast de passthroughverbeteringen, brengt Meta polsknoppen naar de Quest 3. Bij het drukken op een polsknop kunnen gebruikers menu's openen of juist sluiten. Meta spreekt over een experimentele functie die in het instellingenmenu aan- of uitgezet kan worden.

Verder introduceert de v66-update achtergrondaudio, waardoor gebruikers bijvoorbeeld het geluid van de browser, muziekspeler of videospeler kunnen laten doorspelen, ook als de app is geminimaliseerd. Voorheen werd de audio of video gepauzeerd bij het minimaliseren van de app.