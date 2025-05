Nederlandse studio Vertigo Games brengt dit jaar VR-game Metro Awakening uit

De Nederlandse ontwikkelaar Vertigo Games heeft de VR-game Metro Awakening aangekondigd. Het betreft een verhaalgedreven prequel op de Metro-franchise. De game komt beschikbaar voor de PS VR2, Meta Quest 2 en 3, en SteamVR.

Metro Awakening speelt zich af in 2028, voorafgaand aan de gebeurtenissen van Metro 2033. Spelers besturen Serdar, een dokter die in de metrotunnels van het postapocalyptische Moskou op zoek is naar zijn vrouw. Het verhaal is geschreven door Dmitry Glukhovsky, die ook de roman schreef waarmee de franchise begon, en later meewerkte aan de games. De game is een firstpersonshooter met stealth- en survivalelementen.

Metro Awakening moet ergens dit jaar beschikbaar komen voor de PS VR2, voor de Meta Quest 2 en 3, en op pc-headsets via Steam. Hoewel de game niet wordt gemaakt door de studio die verantwoordelijk is voor de reguliere Metro-games, 4A Games, is het spel 'in samenwerking' met de uitgever van die games, Deep Silver, tot stand gekomen.

Vertigo Games is een Nederlandse ontwikkelstudio die zich specialiseert zich in VR-games. Dit bedrijf heeft in het verleden onder meer zombiegame Arizona Sunshine gemaakt. Het vervolg op die game werd afgelopen december uitgebracht.