Metro Redux-games komen eind februari uit voor Nintendo Switch

Ontwikkelaar 4A Games brengt twee Metro-games naar de Nintendo Switch. Het gaat hierbij om Redux-versie van Metro: 2033 en Metro: Last Light, inclusief alle dlc. De games komen op 28 februari uit.

De ontwikkelaar brengt de game uit als Redux-collectie, waarin beide games worden geleverd. Daarnaast zijn de games ook los te koop. In de Nintendo Eshop zijn beide games vooruit te bestellen voor 25 euro per stuk. De ontwikkelaar geeft aan dat voor de fysieke edities van de games geen extra downloads vereist zijn; beide games passen met dlc op een enkele 16GB-cartridge.

Hoewel de games pas op 28 februari op Nintendo's console verschijnen, kunnen gamers de spellen alvast vooruitbestellen. Mensen die dit doen, krijgen bij selecte retailers onder andere een dubbelzijdige poster en alternatieve artwork voor het doosje van de cartridge.

Er waren al langer geruchten over een release van de Metro-games op de Switch. Zo verscheen in december een leeftijdsclassificatie voor de games op de website van PEGI. Daarnaast kwam er in oktober een vermelding van Metro Redux op een Portugese webshop, schrijft NintendoLife.