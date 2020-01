BioShock-remasters komen wellicht uit voor Nintendo Switch

Uitgever 2K Games bracht in 2016 remasters uit van de drie games uit de BioShock-reeks. Deze kwamen beschikbaar voor de PlayStation 4 en de Xbox One, maar op basis van een rating op een Taiwanese keuringsinstantie zijn de games wellicht ook op weg naar de Nintendo Switch.

In deze in 2016 uitgekomen The BioShock Collection zaten remasters van BioShock, BioShock 2 en BioShock Infinite, inclusief de voor deze drie games uitgebrachte dlc-missies. De website van de Taiwanese keuringsinstantie toont een weergave van een rating van The BioShock Collection voor de Switch, zo ontdekte de website Lootspots. Wat BioShock Infinite betreft zou het gaan om The Complete Edition.

Uitgever 2K Games heeft officieel nog geen informatie bekendgemaakt over een release van deze collectie voor de Nintendo Switch en dat geldt ook voor Nintendo. Het is dan ook onbekend of en wanneer de remasters naar de Switch komen.

BioShock stamt uit 2007 en is gemaakt door ontwikkelaar Irrational Games, waarna BioShock 2 in 2010 volgde en Infinite in 2013. Het zijn first person shooters die zich afspelen in kleurrijke werelden en zich kenmerken door de combinatie van schieten en rpg-elementen, de aanwezigheid van mystieke en filosofische elementen, waarbij er een sterke nadruk ligt op het verhaal. BioShock 1 en 2 spelen zich af in de fictieve onderwaterstad Rapture.