GitHub brengt bèta uit van Android-app

GitHub, een onderdeel van Microsoft, heeft een mobiele app voor Android uitgebracht in de vorm van een bèta. Dat deed het bedrijf in november vorig jaar ook al voor iOS. Gebruikers kunnen de app gebruiken voor onder meer het geven van feedback of het controleren van code.

Net als bij de bèta van de iOS-app is de Android-versie ook te gebruiken om met anderen samen te werken, aanpassingen goed te keuren en deze te mergen met de code. Er is ondersteuning voor een donkere modus en de app is te gebruiken voor gebruikers die Android-versie 5.1 of hoger draaien op hun telefoon. Het is onbekend wanneer de definitieve, stabiele versies van de apps voor iOS en Android uitkomen.

Niet iedereen kan nu beginnen met het testen van de bèta-versie van de app op Android. Alleen degenen die zich voorheen al hadden aangemeld op een wachtlijst hebben toegang, via een inmiddels verkregen e-mailuitnodiging, schrijft GitHub. Andere geïnteresseerden kunnen zich alsnog inschrijven om in aanmerking te komen voor een beperkt, niet nader benoemd aantal uitnodigingen. Dat worden er gaandeweg wel meer.