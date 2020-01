'Galaxy Buds+ krijgen grotere accu maar geen actieve ruisonderdrukking'

Samsung zou een nieuwe versie van de draadloze Galaxy Buds-oordopjes uit gaan brengen en daarover bracht SamMobile vorige maand het gerucht dat ze actieve ruisonderdrukking zouden ondersteunen. Dezelfde site meldt nu dat dat toch niet het geval zal zijn.

Volgens SamMobile zullen de nieuwe Galaxy Buds+-oordopjes volgende maand op 11 februari tijdens het Unpacked-evenement worden geïntroduceerd, maar de website meldt dat ze geen actieve ruisonderdrukking zullen ondersteunen. Die informatie zegt SamMobile te baseren op betrouwbare bronnen. Het ontwerp zou niet erg verschillen van de huidige Galaxy Buds, waarbij Samsung vooral verbeteringen zou hebben doorgevoerd op het vlak van de geluidskwaliteit.

Een ander punt dat zou zijn verbeterd, is de capaciteit van de ingebouwde accu. De originele Galaxy Buds beschikken over een 58mAh-accu, maar de nieuwe Galaxy Buds+ zouden daar flink overheen gaan met een accucapaciteit van 85mAh, waarmee ze het zo'n twaalf uur zouden moeten kunnen volhouden op een enkele lading.

Daarnaast stelt dat SamMobile dat Samsung iets heeft gedaan aan de klachten van Galaxy Buds-gebruikers over de kwaliteit van gesprekken. Daartoe krijgen de opvolgers vier microfoons, een verdubbeling ten opzichte van de huidige oordopjes. Samsung heeft niet gereageerd op de nieuwe informatie, noch het eerdere gerucht.

Het is overigens waarschijnlijk dat de nieuwe oortjes bijvoorbeeld als accessoire worden meegeleverd bij de aanschaf of pre-order van bijvoorbeeld de Galaxy S20-smartphones; Samsung gaf de Galaxy Buds destijds namelijk ook aan degenen die een pre-order voor de Galaxy S10 hadden geplaatst en ze zitten ook bij de Galaxy Fold. Tijdens het evenement van 11 februari gaat Samsung waarschijnlijk de opvolgers van de Galaxy S10-telefoons tonen, en de verwachting is dat die worden aangeduid als Galaxy S20.