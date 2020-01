Samsungs smartphone-divisie krijgt een nieuwe topman

Samsungs smartphone-divisie krijgt Tae-moon Roh als nieuwe topman. Hij neemt het stokje over van DJ Koh. Koh blijft de IT- en mobiele-communicatie-afdeling van Samsung aanvoeren. Roh werkt al sinds 1997 bij het bedrijf en hielp het bedrijf de Galaxy-lijn op te richten.

In een statement, dat is ingezien door onder meer Reuters, zegt Samsung dat Roh de smartphone-afdeling nieuw leven in moet blazen, ten tijde van een hevige concurrentiestrijd. Hoewel Samsung vermoedelijk nog steeds de grootste smartphonefabrikant is ter wereld, is de grootste concurrent Huawei nog steeds aan het groeien. Counterpoint-analist Tom Kang zegt dat Roh erom bekend staat besluitvaardig te zijn en vermoedelijk snel zal kunnen reageren op de uitdaging die de groei van Huawei biedt.

De afgelopen jaren heeft Samsung onder leiderschap van Koh tweemaal een telefoon moeten annuleren of de introductie uitstellen, doordat er grote problemen aan het licht kwamen. Ruim drie jaar geleden werden de leveringen van de Note 7 gestaakt, omdat de accu's konden ontploffen en afgelopen april werd de Galaxy Fold uitgesteld, vanwege de fragiliteit van het vouwbare apparaat. Op 11 februari kondigt Samsung nieuwe Galaxy-smartphones aan.