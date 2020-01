Gerucht: Samsung Galaxy S20+-smartphone krijgt 120Hz-scherm

Samsung zou de Galaxy S20+ voorzien van een scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Deze telefoon zal naar verwachting een van meerdere toestellen zijn uit de vermoedelijke Galaxy S20-serie, die de huidige Galaxy S10-smartphones moeten opvolgen.

Deze claim komt van XDA Developers-medewerker Max Weinbach, die onlangs ook al onbevestigde informatie over het werkgeheugen van topmodel Galaxy S20 Ultra 5G en gegevens over de camera-set-up op de diverse telefoons uit de vermoedelijke S20-serie deelde. Volgens hem heeft een niet nader genoemde bron bevestigd dat de toestellen een 120Hz-scherm krijgen, waarbij een screenshot zichtbaar is met een toggle voor de 120Hz-optie. Die verversingssnelheid was bij de S20+ alleen mogelijk in de fhd+-beeldschermmodus; in wqhd-resoluties wordt dat niet ondersteund. De bron was alleen in staat om dit te testen bij de S20+, maar de suggestie is dat 120Hz een specificatie is van in ieder geval meerdere toestellen uit de vermoedelijke S20-serie.

Links de toggle voor de 120Hz-optie en daarnaast een vergelijking tussen de S10+ en de grotere S20+.

De S20+ zou verder een scherm met een beeldverhouding van 20:9 krijgen met een resolutie van 3200x1440 pixels, al houdt XDA Developers hierbij nog een slag om de arm, omdat het deze exacte gegevens niet heeft kunnen bevestigen. Volgens de website komen alle S20-toestellen, te weten de S20, S20+ en S20 Ultra, met deze beeldverhouding en resolutie.

Daarnaast zouden deze nieuwe smartphones allemaal nog beschikken over een ultrasone vingerafdrukscanner, en dus geen optische. De S20+ zou ook de eerste Galaxy S-serie-telefoon worden zonder een koptelefoonaansluiting en dit model zou laden met 25W ondersteunen.

De S20+ zou een stuk groter worden dan de S10+ en de S20 Ultra 5G zou op zijn beurt weer groter zijn dan de S20+. Eerder meldde Weinbach al dat de S20 Ultra 5G 16GB ram krijgt en dat zou bij de S20+ op 11 of 12GB uitkomen. Verder krijgt de S20+ volgens de geruchten 128GB opslagruimte en een accu met een capaciteit van 4370mAh.

De verschillende Galaxy S20-toestellen zullen waarschijnlijk op een eigen evenement van Samsung worden gepresenteerd. Dit evenement staat gepland voor 11 februari.