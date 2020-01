Officiele renders tonen Galaxy S20 Ultra 5G met omvangrijke cameramodule

Er zijn afbeeldingen van de Galaxy S20-serie online gekomen waarbij het zou gaan om renders van Samsung zelf. De renders tonen onder andere de Galaxy S20 Ultra 5G met, wat Samsung noemt, een 'Space Zoom 100x'-camera.

De afbeeldingen tonen de Galaxy S20, Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra 5G en zijn door de bekende leaker Ishan Agarwal aan 91moblies verstrekt. Er verschenen al eerder renders van de toestellen online, maar daarbij ging het om cad-tekeningen op basis van geruchten, terwijl het in dit geval om de renders gaat die Samsung zelf heeft gemaakt.

De Galaxy S20 Ultra 5G heeft een groot cameraeiland met vier camerasensoren. Onderaan is de periscopische sensor voor 10x optische en 100x digitale zoom te zien, voorzien van de tekst 'Space Zoom 100x'. Daarboven zijn de overige drie camera's en ledflitser te zien en ook is een time-of-flight-sensor aanwezig. Uit eerdere geruchten bleken al de details van de cameramodule van de S20 Ultra.

Volgens 91mobiles komt de S20 Ultra in het zwart, grijs en blauw uit voor een startprijs van 1349 euro voor het model met 128GB of 256GB, terwijl de versie met 512GB 1549 euro moet gaan kosten. De verwachting is dat Samsung het toestel 11 februari gaat aankondigen.

Dan moeten ook de Galaxy S20 en S20+ verschijnen. De S20 heeft drie camerasensoren met daarnaast een ledflitser, de S20+ heeft er vier. Samsung stapt af van zijn 3d curved-glas met gebogen scherm om de randen bij de Galaxy S-lijn en gebruikt 2.5d-glas. Wel gebruikt het bedrijf zijn Infinity-O-schermen met een gat in het midden voor de camera's. De Bixby-knop voor Samsungs spraakassistent is afwezig op de afbeeldingen.

De startprijs van de Galaxy S20 is 899 euro en 999 voor de 5g-variant, volgens 91mobiles. De startprijs van de Galaxy S20+ 5G zou 1099 worden. Beide toestellen zouden in het zwart en in twee blauwvarianten beschikbaar komen.

Specificaties op basis van geruchten Toestel Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S20+ 5G S20 5G Scherm 120Hz, Infinity-O, amoled, 6,9", 3200x1440p, 20:9 120Hz, Infinity-O, amoled, 6,7", 3200x1440p, 20:9 120Hz, Infinity-O, amoled, 6,2", 3200x1440p, 20:9 Afmetingen/gewicht 167x76x8,8mm, 221g 162x74x7,8mm, 188g 152x68x7,9mm, 164g Chipset Exynos 990, 7nm Exynos 990, 7nm Exynos 990, 7nm Opslag 512/256GB/128GB, microsd tot 1TB 128GB, microsd tot 1TB 128GB, microsd tot 1TB Camera 108 megapixels, pixels van 0,8 micron

3x3 pixels met zelfde kleurfilter, 69mm²-sensor 48-megapixel telelens, '10x zoom'

Vermoedelijk 30mm²-sensor 12-megapixel ultragroothoek

tof-sensor 12 megapixels, pixels van 1,8 micron

Ongeveer 35mm²-sensor 64 megapixels, vermoedelijk met telelens voor '3x zoom'

Vermoedelijk 50mm²-sensor 12-megapixel ultragroothoek

tof-sensor 12 megapixels, pixels van 1,8 micron

Ongeveer 35mm²-sensor 64 megapixels, vermoedelijk met telelens voor '3x zoom'

Vermoedelijk 50mm²-sensor 12-megapixel ultragroothoek Frontcamera 40 megapixel 10 megapixel 10 megapixel Accu 5000mAh 4500mAh 4000mAh Ip-rating ip68 ip68 ip68 Startprijs €1349,- (128GB of 256GB) €1549,- (512GB) €899,-

€999,- (5G) €1099,- (5G)

Specificaties op basis van geruchten, bron: 91Mobile