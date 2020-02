Samsung-site toonde Galaxy S20 voorzien van hoesje met leds

Op een Samsung-website heeft enige tijd een productpagina gestaan van de Samsung Galaxy S20 inclusief een led-cover. Dat is een hoesje waarin leds zijn verwerkt die symbolen kunnen weergeven of kunnen aftellen bij het maken van foto's.

De publicatie op de Duitse Samsung-site werd opgemerkt door WinFuture en bevestigt de naam en het ontwerp van Samsungs Galaxy S20. Veel informatie over het toestel is al bekend, zo verschenen er eerder al specificaties en renders. De pagina is inmiddels weer verwijderd.

Het hoesje word aangeduid als een de Samsung Galaxy S20 LED Cover. Op afbeeldingen zijn tientallen puntjes te zien, mogelijk gaat dat om individuele leds. Volgens de beschrijving van het accessoires kan het ledhoesje gebruikt worden om een 'sterrenhemel' weer te geven, of om verschillende symbolen weer te geven.

Het lijkt erop dat het de bedoeling is dat gebruikers het uiterlijk van het hoesje zo kunnen aanpassen. Ook zouden de leds gebruikt kunnen worden voor het geven van notificaties over binnenkomende telefoontjes. Samsung presenteert de Galaxy S20-toestellen op een eigen evenement op 11 februari.

Screenshots: WinFuture.de