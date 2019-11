Renders tonen Samsung Galaxy S11 met vijf camera's

Er zijn renders verschenen van de vermoedelijke Samsung Galaxy S11. Deze tonen een selfiecamera die in een gat in het scherm is verwerkt. Aan de achterkant van het toestel zitten vijf verschillende camerasensoren. Het toestel zou gebogen schermranden hebben.

De renders zijn gepubliceerd door 91Mobiles in samenwerking met OnLeaks, die bekendstaat om zijn accurate renders van telefoons die nog niet zijn aangekondigd. De afbeeldingen tonen vijf camera's op de achterkant van het toestel. De selfiecamera is verwerkt in een gat in het scherm. Dit is vergelijkbaar met de frontcamera van de Samsung Galaxy Note 10-serie. De volumeknoppen en de aan-uitknop zitten aan de rechterkant van het toestel, dat afmetingen heeft van 161,9x73,7x7,8mm.

Renders van de Galaxy S11. Foto's via 99mobiles

Vermoedelijk wordt de Galaxy S11 geleverd in drie varianten met verschillende schermgroottes: 6,3 of 6,4", 6,7" en 6,9". Dat betreft respectievelijk de S11e, de reguliere S11 en de S11 Pro. Eerder was er al een gerucht dat alle S11-uitvoeringen gebogen schermranden krijgen. Waarschijnlijk gaat het om een amoledscherm voor alle versies en volgens geruchten heeft het hiervoor gebruikte paneel een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteuning voor hdr10+.

Naar verwachting zal de Galaxy S11 onder andere een primaire 108-megapixelcamera bevatten, schrijft 91Mobiles. Naar verluidt biedt deze camera een betere beeldkwaliteit dan de Samsung Isocell HMX-sensor, die ook een resolutie van 108 megapixel heeft. De telefoon zal vermoedelijk ook een camera met zoomlens en een time-of-flightsensor bevatten. Daarbij kan de Galaxy S11 volgens de geruchten video's opnemen met 8k-resolutie.

De Galaxy S11-telefoons ondersteunen naar verwachting zowel 4g- als 5g-connectiviteit. Samsung levert het toestel waarschijnlijk met een Qualcomm 865-soc of Exynos 990-chip, afhankelijk van de regio. 91Mobiles vermeldt een verwachte releasedatum van 25 februari 2020, maar dit lijkt puur speculatief.