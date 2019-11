Onderzoekers zien groot methaanlek via Nederlandse Tropomi-satellietspectrometer

Wetenschappers uit de VS, Canada en Nederland hebben bij toeval een groot lek van methaan ontdekt. Het gaat om een olie- en gas-installatie in Turkmenistan. De bevindingen zijn mede gebaseerd op een zeer geavanceerde, Nederlandse spectrometer in de ruimte, genaamd Tropomi.

Impressie van kijkhoek van Tropomi, die 2600km bedraagt

Volgens SRON Netherlands Institute for Space Research, het Nederlandse expertise- instituut voor onderzoek vanuit de ruimte, is voor het eerst een methaanlek vanuit de ruimte gelokaliseerd. Het ruimte-instrument Tropomi en eenzelfde soort instrument van het Canadese bedrijf GHGSat ontdekten drie methaanbronnen in Turkmenistan; die hadden een geschatte gezamenlijke uitstoot van 153 kiloton methaan per jaar tussen februari 2018 en januari 2019. Volgens SRON is dat vergelijkbaar met de klimaatimpact van een miljoen auto's. Het betreft een lek van ongeveer de hoeveelheid methaan die wordt uitgestoten bij de grootste steenkolenmijnen. De lekken zijn inmiddels gedicht.

Ilse Aben, hoogleraar fysica en chemie van de atmosfeer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en via SRON betrokken bij de inzet van Tropomi, zegt tegen de NOS dat dit lek bij toeval is ontdekt. Begin dit jaar namen Noord-Amerikaanse onderzoekers contact op met het onderzoeksteam van Tropomi. De Canadese en Amerikaanse onderzoekers zochten eigenlijk naar een moddervulkaan in Turkmenistan, een soort modderpoel waar methaan uit omhoog komt. Ze zagen geen methaanuitstoot bij deze vulkaan, maar zagen wel drie methaanlekken die zich vlak bij elkaar bevonden. Ze namen contact op met de Nederlandse onderzoekers om te verifiëren of zij de lekken ook zagen. De Nederlanders konden de aanwezigheid van de emissies bevestigen.

De Canadese en Amerikaanse onderzoekers van GHGSat en Harvard gebruikten een satellietinstrument dat methaan in de atmosfeer kan meten, met een relatief zeer hoge resolutie van 50 bij 50 meter voor doelen van 12 bij 12 kilometer. Tropomi is in tegenstelling tot het instrument van GHGSat niet beperkt tot één gebied en kan door de grote kijkhoek in één dag de hele wereld bestrijken met een resolutie van 7x7km.

Methaanmetingen door Tropomi op drie verschillende dagen. De figuren tonen de lokale verhoging ten opzichte van de achtergrondconcentratie in parts per billion. De pijlen rechtsonder duiden de windrichting aan. Het zwarte kader is het gebied waarover GHGSat op hogere resolutie methaanconcentraties heeft gemeten.

Tropomi werd in oktober 2017 gelanceerd en is onderdeel van de Sentinel-5P-satelliet. Het is een geavanceerde spectrometer die de atmosfeer kan bestuderen tot op moleculair niveau. Via dit instrument kunnen wetenschappers zeer gedetailleerd de gassen koolmonoxide, methaan, stikstofdioxide, ozon, zwaveldioxide, formaldehyde, wolken en aerosol in kaart brengen. Het Nederlandse ruimteonderzoeksinstituut SRON heeft samen met het KNMI de wetenschappelijke leiding over het instrument.

Volgens Bram Maasakkers, onderzoeker bij SRON, laat dit onderzoek zien dat het Tropomi-instrument overal ter wereld methaanemissies uit de olie- en gasindustrie kan detecteren. 'De samenwerking met Harvard en GHGSat zetten we voort, waarbij Tropomi met haar dagelijkse werelddekking locaties aandraagt die GHGSat op hoge resolutie nader kan bestuderen', zegt hij.

De wetenschappers, waaronder Aben en Maasakkers, hebben over hun bevindingen een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters, onder de titel Satellite discovery of anomalously large methane point sources from oil/gas production.