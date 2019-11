ACM legt twee doorschakelbeldiensten dwangsom op wegens misleiding

De Nederlandse toezichthouder ACM heeft twee aanbieders van doorschakeldiensten dwangsommen opgelegd. Deze besluiten zijn genomen op basis van de vaststelling dat er sprake is van misleiding van consumenten.

Voorbeeld van wat de ACM beoordeelt als misleidend.

De ACM meldt dat het gaat om de doorschakeldiensten van Cadena XTRA SL en Telemedia Costa Blanca SL. Volgens de toezichthouder geven deze aanbieders middels advertenties en websites de indruk dat het geadverteerde nummer het rechtstreekse nummer van bijvoorbeeld een klantenservice van een bedrijf is, maar in werkelijkheid is het een doorschakelnummer. Dat betekent dat er extra kosten aan verbonden zitten, terwijl de beller in de veronderstelling is dat hij rechtstreeks met het gewenste bedrijf belt. Die kosten bedragen bijvoorbeeld 90 cent per minuut, en die kosten lopen ook gewoon door zodra de doorschakeldienst de consument heeft doorverbonden met het gewenste bedrijf.

De toezichthouder beschrijft dat er bijvoorbeeld advertenties en zoekresultaten van Cadena bij Google verschijnen, op het moment dat een consument in de zoekmachine een zoekopdracht uitvoert naar een bedrijf of een bedrijfsnummer die of dat hij wil bellen. Daarbij hanteert de ACM de maatstaf van een gemiddelde consument die niet naar zo'n doorschakelnummer op zoek is, maar naar het nummer van een specifiek bedrijf. Volgens de toezichthouder is de gemiddelde consument daarbij niet erop bedacht dat de zoekresultaten ook advertenties van een derde partij kunnen bevatten, zoals die van Cadena.

Daar komt bij dat een consument met een mobiele telefoon bij het vinden van het nummer, dat nummer doorgaans meteen wil bellen. Volgens de ACM moet er rekening worden gehouden met het feit dat de aandacht van de gemiddelde consument in die specifieke situatie laag zal zijn voor informatie om dat nummer heen. Om misleiding te voorkomen, moet Cadena duidelijk zijn over zijn identiteit, hoedanigheid en over de aard en voornaamste kenmerken van zijn dienst.

De ACM heeft de proef op de som genomen door bijvoorbeeld op 12 augustus in Googles zoekmachine 'klantenservice Netflix' in te tikken. Er werd toen een zoekresultaat aangetroffen waarin het telefoonnummer voor een doorschakeldienst van Cadena wordt genoemd. Volgens de ACM is dat misleidend, omdat een consument uit de titel van het zoekresultaat ten onrechte de conclusie kan trekken dat het getoonde 0906-nummer het directe nummer van Netflix' klantenservice is. De toezichthouder zegt dat hierbij van belang is dat 'Netflix' wel in het zoekresultaat wordt genoemd, terwijl dat niet het geval is voor de aanbieder van de dienst, in dit geval Cadena. Van een enigszins vergelijkbare situatie is sprake als via een zoekopdracht geklikt wordt op een resultaat en de consument op klantenservicegids.nl komt, waarbij een belknop te zien is voor Netflix. In werkelijkheid is dat het doorschakelnummer van Cadena.

De dwangsommen voor beide bedrijven bedragen 20.000 euro per week, met een maximum van 500.000 euro. In eerste instantie wilde de ACM de nummers van de twee bedrijven intrekken, maar de waakhond heeft vooralsnog besloten tot dwangsommen. De bedrijven moeten binnen drie weken aan de verplichtingen uit de besluiten van de ACM voldoen. Om dit soort praktijken te voorkomen, heeft de toezichthouder een leidraad opgesteld met handvatten voor doorschakeldiensten.