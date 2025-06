ACM heeft sinds verbod 163 0906-nummers van doorschakeldiensten ingetrokken

De Autoriteit Consument en Markt heeft, sinds betaalde 0906-doorschakeldiensten eind vorig jaar grotendeels verboden zijn gemaakt, 163 van dergelijke nummers ingetrokken. De ACM zegt in de komende weken nog eens 250 nummers in te trekken.

153 van de nummers zijn verwijderd op verzoek van de nummerhouders en -gebruikers, schrijft de ACM. In tien gevallen werd het 0906-nummer ingetrokken omdat er een overtreding werd vastgesteld. De toezichthouder heeft inmiddels alle 1657 actieve nummers gecontroleerd, waaruit bleek dat er op 250 daarvan geen dienst wordt aangeboden. Ook die nummers worden in 'de komende weken' ingetrokken, om te voorkomen dat ze later alsnog worden gebruikt voor een verboden dienst. De resterende nummers mogen volgens de ACM worden gebruikt voor gratis of betaalde informatiediensten.

De aangescherpte regels gingen vanaf 16 december in en maakten doorschakelen via 0906-, 0900 en 0909-nummers in vrijwel alle gevallen verboden. Dit moet voorkomen dat bellers niet doorhebben dat ze tegen betaling bellen via een doorschakeldienst en zo te maken krijgen met onverwacht hoge telefoonkosten. Dat kan bijvoorbeeld omdat mensen die via Google zoeken naar het nummer van, bijvoorbeeld, een gratis 0800-dienst, ook resultaten tegenkwamen van betaalde doorschakeldiensten naar zo’n nummer. Voorheen was dat toegestaan als maar duidelijk was wie de aanbieder is, wat de dienst inhoudt en wat het kost. Nu mogen dergelijke nummers dus enkel nog gebruikt worden om een daadwerkelijke dienst aan te bieden.

De ACM zegt dat het ook bijna klaar is met het controleren van abonnee-informatienummers, die beginnen met het nummer 18. Het is wel nog toegestaan om via deze 18xy-nummers tegen betaling door te schakelen, behalve naar 0800-nummers. De ACM is nu dus aan het controleren of deze verscherpte regel wordt gehandhaafd.