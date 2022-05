ACM trekt twee 0906-nummers in van misleidende doorschakeldiensten

De Autoriteit Consument en Markt heeft twee 0906-nummers ingetrokken. De nummers werden gebruikt door misleidende doorschakeldiensten. Deze verbonden mensen tegen betaling door naar de BelastingTelefoon, het gratis telefoonnummer van de Belastingdienst.

Volgens de ACM handelden de diensten misleidend, omdat het niet duidelijk was wie de aanbieder was. Daarnaast vroegen de twee diensten 90 cent tot 1 euro per minuut. Na het doorschakelen bleven de kosten doortikken. De 0906-nummers waren eind februari al geblokkeerd, nadat er aanwijzingen waren dat de nummergebruikers niet voldeden aan de wettelijke regels. Nadat de markttoezichthouder nader onderzoek had gedaan, concludeerde die dat de diensten onwettig hadden gehandeld.

"Wie in een zoekmachine een nummer opzoekt van een gratis dienst, zoals de BelastingTelefoon, kan ook resultaten tegenkomen van betaalde doorschakeldiensten naar zo’n nummer. Weliswaar moet dan duidelijk zijn wie de aanbieder is, wat de dienst inhoudt en wat het kost", schrijft de ACM. De autoriteit vraagt consumenten om hierop alert te zijn. "Dat voorkomt onaangename verrassingen door een hoge telefoonrekening."

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil betaalde doorschakeldiensten in de 090x-reeksen verbieden. Daarvoor is een wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten nodig.