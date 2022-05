ACM blokkeert beldiensten die euro per minuut vroegen voor doorschakelen fiscus

De Nederlandse toezichthouder ACM heeft twee doorschakeldiensten geblokkeerd, omdat er aanwijzingen zijn dat sprake was van misleiding bij het doorverbinden naar de Belastingtelefoon. De diensten vroegen ongeveer 1 euro per minuut.

De ACM zegt dat het maandag twee niet nader genoemde 0906-nummers voorlopig heeft geblokkeerd. Volgens de toezichthouder zijn er aanwijzingen dat de diensten bellers hebben misleid door hen tegen betaling door te verbinden met de Belastingtelefoon van de Nederlandse Belastingdienst. Daarvoor werden 90 en 100 eurocent per minuut in rekening gebracht. Volgens de ACM waren dat 'onnodige kosten', omdat de Belastingtelefoon ook gratis is te bereiken via het nummer 0800-0543.

De twee nummers zijn nu voor de duur van maximaal acht weken geblokkeerd, zodat de ACM kan verifiëren of de diensten voldoen aan de wettelijke transparantieregels. In deze periode zijn ze niet te bellen en krijgen de nummergebruikers ook geen geld uitgekeerd. Als straks de conclusie luidt dat niet aan de regels is voldaan, kunnen de nummers worden ingetrokken. Daarnaast kunnen de nummergebruikers een boete krijgen; die kan maximaal 900.000 euro per overtreding bedragen.

De ACM doet de oproep om goed op te letten naar welk nummer men belt en benadrukt dat het belangrijk is om alert te zijn als een nummer wordt gebeld dat via een zoekmachine is opgezocht. Via die weg is er vaker sprake geweest van misleiding. Zo legde de toezichthouder ruim twee jaar geleden een dwangsom op aan twee aanbieders van doorschakeldiensten, omdat ze consumenten hadden misleid via advertenties en zoekresultaten die bovenaan een zoekopdracht bij Google verschenen. Zodoende leek het bijvoorbeeld dat het getoonde 0906-nummer van de doorschakeldienst het daadwerkelijke klantenservicenummer van Netflix was.

De ACM benadrukt dat het aanbieden van doorschakeldiensten niet verboden is als duidelijk is wie de aanbieder is, wat de dienst precies inhoudt en wat de kosten zijn. Het kan dus dat iemand met hoge kosten te maken krijgt door te bellen via doorschakeldiensten, zonder dat dat tegen de regels is.