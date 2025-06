The Lord of the Rings: Gollum-ontwikkelaar biedt excuses aan voor staat van game

De ontwikkelaar van The Lord of the Rings: Gollum, Daedalic Entertainment, heeft op Twitter zijn excuses aangeboden voor de 'tegenvallende ervaring' die veel spelers hebben met de game. De ontwikkelaar belooft met patches te komen voor de technische problemen en bugs.

Daedalic Entertainment schrijft dat het 'erkent' dat het spel 'onze verwachtingen en die van onze community niet waarmaakt'. De ontwikkelaar belooft alle feedback ter harte te nemen en hard te werken om de bugs en technische problemen op te lossen 'die vele van jullie hebben ervaren'. Er wordt niet genoemd wanneer de patches moeten verschijnen, maar Daedalic beweert dat ze ervoor zullen zorgen dat spelers 'optimaal' van de game kunnen genieten.

The Lord of the Rings: Gollum werd donderdag voor de pc, PlayStation en Xbox uitgebracht en werd vrijwel unaniem slecht ontvangen. De PS5-versie heeft op Metacritic een gemiddelde score van 40 en is daarmee een van de slechts scorende games die tot dusver dit jaar is uitgebracht. In meerdere recensies wordt aangehaald dat de game veelvuldig crasht; GameSpot telde er zelfs 120, wat volgens de recensent neerkomt op een crash per vijf minuten.

Spelers kruipen in de game in de huid van Gollum, of Smeagol, het wezen uit The Lord of the Rings-boeken en -films. De game is een stealthspel waarin spelers Gollum door Mordor en andere bekende gebieden in Midden-Aarde moeten loodsen. Het spel is al meermaals uitgesteld. In eerste instantie was het de bedoeling dat de game in 2021 zou verschijnen. Later dit jaar moet er nog een Nintendo Switch-versie verschijnen, maar een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.