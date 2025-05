Wētā Workshop deelt eerste beelden LotR-game Tales of the Shire

Wētā Workshop en Private Division tonen de eerste beelden van de aankomende game Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. De 'Hobbit-levenssimulator' komt in de tweede helft van 2024 uit voor de pc, Nintendo Switch, Xbox Series X en S en PlayStation 5.

De game speelt zich af in het thuisland van de Hobbits, de Shire, waar spelers een eigen leven als de The Lord of the Rings-wezens kunnen leiden. Uit de onderstaande trailer en het bijbehorende persbericht blijkt dat spelers in het dorpje Bywater een eigen Hobbit-huis kunnen inrichten, kunnen koken, vissen, foerageren en tuinieren. Veranderende seizoenen hebben volgens de ontwikkelaar invloed op welke activiteiten spelers kunnen doen. Verder kunnen spelers een relatie opbouwen met andere Hobbits.

Het special effects-bedrijf Wētā Workshop, dat onder meer aan de The Lord of the Rings-films werkte, ontwikkelt met het in-house ontwikkelteam Wētā Workshop Game Studio voor het eerst een game. Het bedrijf valt onder het onlangs opgesplitste Embracer Group. De game wordt uitgegeven door Private Division, een dochterbedrijf van Take-Two Interactive.