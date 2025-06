Wētā Workshop stelt LotR-game Tales of the Shire uit naar 'begin 2025'

Wētā Workshop en Private Division stellen de aankomende game Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game uit naar 'begin 2025'. Het Hobbit-rollenspel zou oorspronkelijk in de tweede helft van dit jaar uitkomen voor de pc, Nintendo Switch, Xbox Series X en S en PlayStation 5.

De ontwikkelaar schrijft dat er meer tijd nodig is om de 'beoogde visie' voor de game waar te maken, maar treedt niet verder in detail over het uitstellen van de releasedatum. Op 22 september zendt het bedrijf een showcase uit, waar nieuwe details over en de daadwerkelijke releasedatum van de game gedeeld worden.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game speelt zich af in het dorpje Bywater, in het thuisland van de Hobbits, de Shire. Spelers kunnen in de game onder meer een eigen Hobbit-huis inrichten, koken, vissen en tuinieren. Het wordt de eerste game van het daarvoor opgerichte Wētā Workshop Game Studio. Deze tak maakt onderdeel uit van het special effects-bedrijf Wētā Workshop, dat verantwoordelijk was voor cgi en special effects in de The Lord of the Rings-films.