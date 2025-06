NPO demonstreert livetelevisie uitzenden via 5G Broadcast tijdens beurs

De Nederlandse Publieke Omroep demonstreert in samenwerking met zendnetwerkbeheerder Broadcast Partners het uitzenden van lineaire live-tv en -radio via 5G rondom de RAI Amsterdam. Later moet deze techniek op grotere schaal getest worden.

De demonstratie vindt van 13 tot en met 16 september plaats tijdens de International Broadcast Convention in de RAI Amsterdam. Gedurende deze beurs zenden NPO 1 en 3FM op basis van de 5G Broadcast-uitzendingstandaard radio en televisie uit. De content wordt met een 150 meter hoge Cellnex-zendmast uitgezonden. Volgens de NPO is de omroep de eerste uitzender in Nederland die deze technologie toepast.

5G Broadcast is een netwerkstandaard waarbij lineaire mediacontent via 5G uitgezonden wordt. In tegenstelling tot uitzending via het reguliere cellulaire internetnetwerk wordt content via 5G Broadcast slechts één keer uitgezonden naar alle ontvangers. Er hoeft met andere woorden niet voor iedere individuele ontvanger een aparte stream gestart te worden. Dit moet voorkomen dat er kwaliteitsverlies optreedt als de content naar veel gebruikers tegelijkertijd verzonden moet worden. De techniek werd in Europa al meermaals op een kleine schaal getest. De demonstratie van de NPO moet de netwerkbeheerder en andere betrokken partijen meer testresultaten geven om 5G Broadcast op den duur op grotere schaal te testen.