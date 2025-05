Zweedse gamegigant Embracer splitst zichzelf op in drie bedrijven

Embracer Group gaat zichzelf opsplitsen in drie losse bedrijven. Dat maakt het Zweedse gamingconglomeraat op maandag bekend. De drie nieuwe ondernemingen gaan zich respectievelijk richten op triple-A-games, indie- en smartphonegames, en tabletopspellen.

De drie afzonderlijke gaming- en entertainmentbedrijven gaan Asmodee Group, Coffee Stain & Friends, en Middle-earth Enterprises & Friends heten. De zet leidt ertoe dat de bedrijven 'zich beter kunnen richten op hun respectievelijke kernstrategieën', meldt Embracer in een persbericht. De bedrijven worden alle drie beursgenoteerd en krijgen allemaal een eigen specialiteit.

Het huidige Embracer Group-bedrijf wordt hernoemd tot Middle-earth Enterprises & Friends. Dat gaat zich richten op het ontwikkelen en uitgeven van triple-A-games voor pc's en consoles. De studio gaat ook de IP-rechten van onder andere Lord of the Rings en Tomb Raider beheren. Dit bedrijf behoudt ook de rechten van Dead Island, Killing Floor en Kingdom Come Deliverance. Het bedrijf blijft de eigenaar van studio's als Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Tripwire, 4A Games en het Nederlandse Vertigo Games.

Asmodee Group gaat zich richten op het uitgeven en distribueren van tabletopgames. Het bedrijf is bijvoorbeeld de eigenaar van Catan, 7 Wonders en Ticket to Ride. Asmodee werkt ook aan tabletopgames op basis van The Lord of the Rings, Marvel, Game of Thrones en Star Wars. Coffee Stain & Friends wordt op zijn beurt 'een diverse gamingentiteit' die zich gaat richten op indiegames, naast A-, AA- en freetoplaygames voor pc's, consoles en smartphones. Onder dat bedrijf vallen bijvoorbeeld Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown en Valheim.

Embracer Group heeft de afgelopen jaren veel overnames gedaan. Het bedrijf heeft onder andere de Tomb Raider- en Lord of the Rings-franchises overgenomen en is sinds enkele jaren de eigenaar van Borderlands-maker Gearbox. Het is echter sinds vorig jaar bezig met reorganisaties nadat het een partnerdeal van 2 miljard dollar is misgelopen. Embracer heeft ontslagrondes gehouden en diverse projecten geschrapt. Het bedrijf verkocht Gearbox onlangs aan Take-Two voor een fractie van de 1,3 miljard dollar die het drie jaar geleden voor dat bedrijf had betaald.