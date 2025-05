Embracer Group trekt stekker uit Deus Ex-game na twee jaar ontwikkeling

Embracer Group heeft een komende Deus Ex-game, die ongeveer twee jaar in ontwikkeling was, geannuleerd. Een deel van het team dat bij Eidos-Montréal aan de game werkte, wordt ontslagen om kosten te besparen.

Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de ontwikkeling van een nog onaangekondigde Deus Ex-game is stopgezet. De game zou later dit jaar in productie gaan. De Canadese Deus Ex-ontwikkelaar Eidos-Montréal maakt op het sociale medium X bekend afscheid te nemen van 97 mensen binnen verschillende functiegroepen. Als redenen worden de 'mondiale context', de 'uitdagingen van onze sector' en de 'uitgebreide herstructurering' door Embracer genoemd.

Eidos-Montréal werd in 2022 overgenomen door Embracer Group, een Zweedse gigant in de game-industrie. De laatste grote Deus Ex-game, Mankind Divided, verscheen in 2016. Embracer heeft de afgelopen tijd meerdere herstructureringen doorgevoerd. Zo sloot het vorig jaar onder meer Saints Row-studio Volition en Lara Croft Go-maker Studio Onoma.

Deus Ex is een actie-rpg in een dystopische toekomst waarin cybernetische implantaten een grote rol spelen in de maatschappij. Keuzes van de speler hebben invloed op het verloop van het verhaal.