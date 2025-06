'Nieuwe Deus Ex-game is in vroege ontwikkelingsfase bij Eidos-Montréal'

Eidos-Montréal, de Canadese ontwikkelstudio die eerder onderdeel was van Square Enix en dit jaar werd onderdeel werd van de Embracer Group, zou bezig zijn met een nieuwe Deus Ex-titel. Dit project zou zich nog in een heel vroeg stadium van de ontwikkeling bevinden.

Volgens gamejournalist Jason Schreier werkt Eidos-Montréal naast het nieuwe Deus Ex-project ook aan een geheel nieuw project en zijn er verder samenwerkingen met Microsoft om te helpen bij bepaalde projecten, zoals een titel voor de Fable-franchise. Veel meer informatie over het Deus Ex-project is er nog niet. In de zomer kwam journalist Jeff Grubb al met het gerucht dat Eidos-Montréal per direct zou willen beginnen met het werken aan een nieuwe Deus Ex-titel. De ontwikkelaars zouden willen doen wat bij Cyberpunk 2077 niet zou zijn gelukt.

In 2016 bracht Eidos-Montréal nog Deus Ex: Mankind Divided uit als onderdeel van Square Enix Europe, maar sindsdien leek er bij de uitgever weinig interesse om meer te doen met de franchise. Uiteindelijk kwam de studio, samen met de rechten op Tomb Raider, in handen van Embracer Group. Dit bedrijf maakte tijdens de bespreking van eerdere jaarcijfers duidelijk dat het interesse had in het voortzetten van onder meer de Deus Ex-franchise. Eidos-Montréal kwam eerder ook met een speciaal bericht om te benadrukken dat het nu de eigenaar is van de Deus Ex- en Thief-games.

Het originele Deus Ex stamt uit uit 2000 en de game kreeg nog vijf opvolgers, waarvan Deus Ex: Mankind Divided de laatste is. Het origineel is een actie-rpg inclusief stealth-elementen die zich afspeelt in een dystopische wereld in het jaar 2052, waarbij de speler in de huid kruipt van een agent die via nanotechnologie bovenmenselijke krachten heeft. De game kreeg meerdere prijzen en staat mede hoog aangeschreven omdat de speler veel vrijheid heeft om keuzes te maken; doelen worden beschreven, maar hoe die behaald worden is aan de speler. Kritiek was er ook, onder meer op hoe basaal het hacken en kraken van sloten verloopt. Ook de graphics en stemacteurs konden niet altijd op gejuich rekenen.