Embracer overweegt nog meer ontslagen en annuleringen van games

Embracer Group waarschuwt dat de herstructurering van dit jaar pas in een vroeg stadium verkeert en dat er meer ontslagen, sluitingen van studio's en annuleringen van games kunnen volgen. Hier zijn vooralsnog geen concrete aankondigingen over gedaan.

Phil Rogers, chief strategy officer ad interim, licht in een interview met GamesIndustry.biz toe wat de herstructurering inhoudt. "We verwachten meer herstructureringen en annuleringen, mogelijk met als gevolg meer sluitingen van studio's." Rogers geeft geen verdere details over deze plannen, maar benadrukt dat annuleringen gebaseerd worden op het verwachte commerciële succes en het speelplezier. "Een game moet leuk zijn om te spelen. Groter is niet altijd beter."

Het interview is een reactie op de herstructurering die bij Embracer Group gaande is. Eerder deze maand werd bekend dat zo'n vijf procent van het personeel van het gamebedrijf ontslagen wordt en dat er vijftien games geannuleerd worden. Deze herstructurering werd ingezet om de nettoschuld van 1,4 miljard dollar in te perken. Het Zweedse holdingbedrijf kocht de afgelopen jaren uiteenlopende gamestudio's en uitgevers op en sloot sindsdien onder meer Saints Row-studio Volition en Studio Onoma, de maker van Lara Croft Go en Hitman Go.