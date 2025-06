Zweedse gamegigant Embracer sluit Alone in the Dark-studio Pieces Interactive

Embracer Group sluit Pieces Interactive, de gamestudio die aan het onlangs verschenen Alone in the Dark werkte. De ontwikkelaar was sinds 2017 onderdeel van de Zweedse gamegigant en maakte deel uit van THQ Nordic.

Pieces Interactive maakt de sluiting zelf bekend. Op een afbeelding zijn de jaartallen '2007-2024' te zien. De studio schrijft sinds 2007 meer dan tien games te hebben ontwikkeld voor de pc, console en mobiel. Alone in the Dark is de laatste game in het rijtje. De survivalhorrorgame werd meer dan eens uitgesteld en verscheen uiteindelijk afgelopen maart. Kort na de release van de game Alone in the Dark verschenen er al berichten dat een deel van het personeel van Pieces Interactive werd ontslagen.

Embracer Group heeft in relatief korte tijd verschillende studio's gesloten, waaronder Saints Row-studio Volition en TimeSplitters-ontwikkelaar Free Radical Design. Ook werden Borderlands-ontwikkelaar Gearbox, Shiver Entertainment en een groot deel van Saber Interactive eerder dit jaar van de hand gedaan. Vorig jaar waarschuwde Embracer al dat er nog meer ontslagen, sluitingen van studio's en annuleringen van games aanstaande zijn. In april maakte de gamegigant bekend zich op te splitsen in drie losse beursgenoteerde bedrijven: Asmodee Group, Coffee Stain & Friends en Middle-earth Enterprises & Friends.