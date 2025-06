Paradox annuleert The Sims-achtige game Life by You

Life by You, een The Sims-achtige game van ontwikkelaar Paradox Tectonic, is geannuleerd. Dat laat moederbedrijf Paradox Interactive weten op zijn online forum. De release van Life by You is in het verleden meermaals uitgesteld.

Life by You wordt geannuleerd omdat Paradox naar eigen zeggen vindt dat de game ‘op een aantal belangrijke gebieden tekortschiet'. Volgens het bedrijf is dat een probleem dat niet kan worden opgelost door het spel uit te stellen. Wat er exact mis is met Life by You, zegt Paradox niet.

De ontwikkelaar heeft de earlyaccessrelease van Life by You al tweemaal uitgesteld. De game werd in maart 2023 aangekondigd en zou aanvankelijk in september van dat jaar worden uitgebracht. De release werd eerst in juli 2023 uitgesteld naar maart van dit jaar en vervolgens in februari verder opgeschoven naar juni. "Bij elke vertraging die we hebben gehad, hebben we geleidelijke verbeteringen gezien, wat er achteraf gezien misschien toe heeft geleid dat we ons meer op details zijn gaan richten dan op het geheel", zegt Paradox op zijn forum.

In Life by You zouden spelers, net als in The Sims, hun eigen personages kunnen maken. In tegenstelling tot in The Sims zouden de personages leven in een grotere wereld, zonder laadschermen tussen locaties. De personages zouden zich door de wereld kunnen bewegen met voertuigen en onderling gesprekken kunnen voeren via spraakwolken in echte taal, in plaats van een fictieve taal zoals in The Sims.