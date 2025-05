Electronic Arts brengt The Sims 1 en 2 vandaag opnieuw uit op pc

Electronic Arts viert de vijfentwintigste verjaardag van The Sims-serie door The Sims 1 en 2 opnieuw uit te brengen op pc. Beide games zijn per direct afzonderlijk verkrijgbaar of via een bundel. De spellen bevatten allerlei extra content.

Ongeveer 25 jaar na de oorspronkelijke release van The Sims brengt EA de eerste twee games in de simulatiefranchise opnieuw uit. De game-uitgeverij belooft op zijn website ook allerlei inbegrepen bonuscontent. The Sims: Legacy Collection en The Sims 2: Legacy Collection zijn voor respectievelijk 19,99 en 29,99 euro verkrijgbaar op pc via de EA-app, de Epic Games Store en Steam. Er is ook The Sims 25th Birthday Bundle voor 39,99 euro, die beide spellen bevat.

Ontwikkelaar Maxis bracht begin 2000 de originele The Sims-game uit met EA als uitgeverij. Momenteel is The Sims 4 de nieuwste iteratie van het iconische levenssimulatiespel, die in september 2014 uitkwam. Het basisspel werd in oktober 2022 free-to-play, al moeten gebruikers nog steeds betalen voor uitbreidingen. Ook de volgende game in de serie, met projectnaam Rene, zal gratis speelbaar zijn.