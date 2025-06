EA toont eerste beelden van volgende De Sims-game

Electronic Arts laat tijdens een presentatie de eerste beelden van een nieuwe De Sims-game zien onder de naam Project Rene. De ontwikkeling van het spel verkeert in een zeer vroeg stadium en wordt over 'de komende paar jaar' verder uitgewerkt.

Met de aankondiging wil EA naar eigen zeggen feedback verkrijgen van Sims-fans om het ontwikkeltraject te sturen. De ontwikkelaar stelt dat het aankomende Sims-project een 'creatief platform' moet zijn waar spelers hun ervaringen gemakkelijk moeten kunnen delen.

Uit de beelden blijkt onder meer dat spelers de mogelijkheid krijgen om meubilair tot in detail aan te passen; onder meer patronen, kleuren en vormen van meubels zijn in de preview aan te passen. Deze ontwerpen en samenstellingen van meerdere ontwerpen kunnen vervolgens opgeslagen en gedeeld worden. Verder onthult EA tijdens de presentatie dat Project Rene crossplay ondersteunt op in elk geval pc's en smartphones. Spelers lijken in een multiplayermodus tegelijkertijd aan omgevingen te kunnen bouwen.

Het is nog niet duidelijk of de aankondiging van het betreffende project een aanloop is naar The Sims 5 of dat EA iets anders van plan is. The Sims 4 is vanaf 18 oktober free-to-play en er is ook een free-to-play mobiele versie van de levenssimulator beschikbaar.