Paradox stelt early access The Sims-achtige game Life by You uit tot 4 juni

De earlyaccessrelease van Life by You, een game die het nodige wegheeft van The Sims-games, is door Paradox Tectonic uitgesteld naar 4 juni. Aanvankelijk zou de levenssimulatiegame vanaf 5 maart speelbaar zijn in early access.

Paradox legt in een blogpost uit dat Life by You later in early access verschijnt dan gepland om vanaf het begin een 'plezierige spelerservaring' te kunnen bieden. Het is de tweede keer dat de early access van Life by You uitgesteld wordt. In de aankondiging van maart 2023 werd 12 september als releasedatum genoemd.

In Life by You kunnen spelers personages binnen en buiten het huishouden overnemen. Daarnaast kunnen zij taken uitvoeren om XP te behalen, zoals tuinieren. Net als in The Sims-games moeten spelers de basisbehoeftes van personages vervullen, zoals honger, dorst, hygiëne en sociale interacties. Ook kunnen zij huizen bouwen en naar wens inrichten.