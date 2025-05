Studio stelt release Sims-achtige game Life by You uit tot volgend jaar

De release van de Sims-achtige game Life by You is uitgesteld. De game zou in september van dit jaar uitkomen in early access, maar dat is nu 5 maart 2024 geworden. De maker heeft meer tijd nodig om de graphics en de interface op te poetsen.

Dat meldt Paradox Tectonic-voorman Rod Humble in een korte updatevideo. De plannen die de studio nu heeft voor het werk dat ze doen in de extra tijd, is op basis van de feedback van de modmakersgemeenschap, die vroege builds van de game al kunnen spelen. Ook de modtools en gameplay worden nog verbeterd, zegt Humble.

Life by You wordt een openwereld-lifesim waarin spelers hun eigen personages kunnen maken. Kenmerkend en onderscheidend ten opzichte van The Sims is dat die personages ook leven in een grotere wereld, die tegelijkertijd met hun eigen thuis bestaat. Er zitten geen laadschermen tussen de verschillende locaties.

Verder bevat de game veel van wat bekend is van The Sims. Personages hebben behoeften als honger, plezier, dorst, slaap, toiletbehoefte, hygiëne en sociale behoeftes. Ze kunnen zich door de wereld bewegen middels skateboarden, fietsen en autorijden. Bij gesprekken tussen personages moeten spraakwolken met echte taal verschijnen, in plaats van de meer abstracte taal en spraakwolkjes van The Sims.

Het spel wordt gemaakt door Paradox Tectonic, een in 2019 opgerichte studio van Paradox. Rod Humble staat aan het hoofd van Tectonic; Humble was rond de introductie van The Sims 3 in 2009 hoofd van het The Sims-merk. Later werd hij ceo van Linden Lab, ontwikkelaar van Second Life. Life by You verschijnt op Steam en de Epic Games Store als in Early Access en kost 40 euro.