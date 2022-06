De Sims 4-update laat niet-speelbare personages levensveranderingen meemaken

Een nieuwe update in De Sims 4 zorgt ervoor dat non-player characters of npc's dingen in hun virtuele levens kunnen bereiken. Spelers kunnen hun levenskeuzes ook beïnvloeden, bijvoorbeeld door een npc te overtuigen om het uit te maken met diens vriend of vriendin.

Deze update met de nieuwe 'Buurtverhalen'-functionaliteit verschijnt op 30 november als onderdeel van het basisspel, meldt EA in een blogpost. Spelers hoeven dus niet een van de uitbreidingspakketten te kopen om deze functie te ontgrendelen.

Hiervoor maakten de npc's in de levenssimulatiegame geen echte levensveranderingen mee. Nu wordt het dus wel mogelijk voor die personages om bepaalde dingen te bereiken. Zo kunnen ze nu kinderen krijgen, trouwen, het uitmaken met een partner of van carrière wisselen. De speler kan daar nu ook een rol in spelen door ze in een gesprek van bepaalde keuzes te overtuigen. Voorheen was het alleen mogelijk om npc's levensveranderingen laten ondergaan door ze in het huishouden van de speler op te nemen. Daardoor worden ze speelbaar en kunnen ze wel vooruitgang boeken in hun leven.

Volgens de blogpost worden de ontwikkelmogelijkheden bij niet-speelbare Sims geleidelijk aan uitgebreid. Wanneer de update verschijnt, zal het enkel gaan om Sims die al een relatie hebben met het huishouden van spelers. Daaronder vallen bijvoorbeeld werkcollega's of vrienden. In toekomstige updates zullen ook Sims die nog geen relatie hebben met de spelers een eigen leven kunnen leiden. Wanneer die updates verschijnen, is niet bekend.

Een soortgelijke functionaliteit zat ook al in De Sims 3 onder de naam Verhaalvoortgang. In die game kon de functie in- en uitgeschakeld worden. De blogpost meldt dat De Sims 4-spelers met Buurtverhalen daarentegen meer opties krijgen, zodat ze precies kunnen kiezen welke levensveranderingen npc's wel en niet ondergaan. Ook dat moet in een latere update verschijnen en is dus nog niet mogelijk op 30 november.

De Sims 4 kwam uit in 2014. Het spel wordt nog regelmatig geüpdatet en jaarlijks verschijnen er meerdere dlc-pakketten. Zo is er een Eiland Leven-uitbreidingspakket uitgebracht en dlc gebaseerd op het Star Wars-universum. In een interview met VentureBeat heeft de chief studio officer van EA gezegd dat het team ondertussen ook bezig is met 'de volgende generatie' van de serie.