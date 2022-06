Meta is opdrachtgever hyperscaledatacenter Zeewolde

Meta, het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp wil een groot datacenter bouwen in Zeewolde. Er wordt al lange tijd gesproken over die plannen, maar tot nu toe was niet officieel bevestigd welke partij er achter de plannen zit.

Het bestemmingsplan voor het datacenter is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en wordt doorgestuurd naar de gemeenteraad, die zich daar op 16 december over zal uitspreken. Het college maakte dat bekend in een persconferentie die uitgezonden werd door Omroep Flevoland.

Volgens het college is de komst van het datacenter van Meta goed voor Zeewolde en Flevoland. Meta zou willen investeren in de gemeenschap en de komst van het datacenter zou nieuwe soorten werkgelegenheid bieden. Ook ziet het college mogelijkheden om restwarmte te gebruiken.

Het is al lange tijd bekend dat een Amerikaans techbedrijf plannen heeft voor een groot datacenter in Zeewolde. Vorig jaar bleek dat daarvoor een bedrijventerrein werd uitgebreid. Meta heeft via tussenbedrijf Polder Networks ruim 80 hectare grond van de gemeente Zeewolde gekocht, bleek in april. Toen waren er al aanwijzingen dat het om het Facebook-moederbedrijf ging, maar dat werd niet bevestigd.

Volgens Omroep Flevoland was de gemeente Zeewolde sinds 2019 in gesprek over de komst van het megadatacenter op bedrijventerrein Trekkersveld. Meta wilde uit de openbaarheid blijven tot er definitieve toestemming was gegeven. Het bedrijf heeft nu toch openheid van zaken gegeven, omdat de gemeente Zeewolde binnenkort documenten publiceert waarin de naam genoemd wordt.

Eerder dit jaar werd de komst van het datacenter uitgesteld vanwege mogelijke impact op de natuur. Het milieueffectrapport zou onvoldoende en te optimistisch zijn geweest. Dat werd vervolgens onderzocht door een commissie. Die concludeerde dat er veel minder sprake zou zijn van stikstofneerslag in de Veluwe dan werd gedacht.