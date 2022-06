Ionity wil in 2025 aantal snelladers in Europa verviervoudigen tot 7000

Ionity heeft een plan gepresenteerd om in totaal 700 miljoen euro te investeren in het uitbreiden van zijn Europese snellaadnetwerk. Het is de bedoeling dat het huidige aantal snelladers van het bedrijf, zo'n 1500, in 2025 meer dan verviervoudigd is.

Volgens Ionity maakt deze investering het mogelijk om het aantal laadpunten met een laadvermogen van 350kW uit te breiden tot 7000 in 2025. De nieuwe laadpunten zullen niet alleen langs snelwegen worden geplaatst, maar ook in de buurt van grote steden en drukke provinciale wegen. Ionity is actief in 24 Europese landen, maar geeft verder geen details over waar de 5500 extra laadpunten precies zullen verschijnen.

Het bedrijf gaat toekomstige locaties van een gemiddeld hoger aantal laders voorzien. Het gaat dan om zes tot twaalf laadpunten. Het aantal laadlocaties langs drukke wegen moet middels dit plan in 2025 van 400 naar 1000 zijn gestegen. Daarnaast gaat Ionity bestaande laadlocaties waar een grote vraag is, uitbreiden met extra laadpunten.

Deze investering van 700 miljoen euro is afkomstig van de huidige aandeelhouders van Ionity en een nieuwe partner; het Global Renewable Power-platform van Blackrock. Ionity is een joint venture van autofabrikanten BMW, Volkswagen, Daimler, Hyundai en Ford. Deze autofabrikanten zullen dus ook bijdragen als aandeelhouders, maar het is onbekend hoeveel de individuele bedrijven en Blackrock bijdragen aan de totale investering.