Fastned verhoogt zijn laadtarieven naar 0,69 euro per kWh

Fastned gaat de tarieven voor het laden van elektrische auto's verhogen. In zowel Nederland als België gaat het tarief omhoog naar 0,69 euro per kWh. Het bedrijf dat in Europa snelladers aanbiedt, zegt genoodzaakt te zijn dit te doen door de aanhoudend hoge energieprijzen.

Fastned hanteert vanaf donderdag om 12.00 uur het nieuwe standaardtarief van 0,69 euro/kWh. Dat geldt in Nederland, België en Duitsland. Dat tarief was in de afgelopen jaren steevast 0,59 euro/kWh, waarmee er vanaf donderdag sprake is van een verhoging van 10 cent per kWh.

In Frankrijk wordt het tarief 0,59 euro per kWh, al worden daar de eerste stations pas binnenkort geopend. Zwitserland krijgt ook te maken met verhoogde tarieven, waarbij het van 0,59 naar 0,69 Zwitserse frank gaat. In het Verenigd Koninkrijk blijft de prijs onveranderd op 0,39 Britse pond.

Bovenstaande prijzen zijn de standaardtarieven die gelden bij pay-as-you-go-situaties. Er zijn ook Gold-abonnementen; abonnees betalen dan 12 euro per maand om te profiteren van lagere tarieven. Ook die tarieven gaan omhoog. Tot 1 december gelden nog de huidige tarieven van 0,35 euro per kWh, maar vanaf die datum gaat dat omhoog naar 0,45 euro per kWh. Dat geldt voor Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Fastned zegt de tarieven met tegenzin te verhogen, maar geeft aan niet anders te kunnen, omdat de energieprijzen in Europa in de afgelopen maanden 'tot ongekende hoogten zijn gestegen'. Het bedrijf zegt dat het deze verhogingen tot nu toe voor eigen rekening heeft genomen, maar dat dat nu niet meer gaat. Fastned benadrukt daarbij dat het de tarieven al vijf jaar gelijk heeft weten te houden en dat het in de tussentijd veel snellere laders heeft geplaatst, maar dat het dit laatste alleen kan blijven volhouden als 'we handelen naar de realiteit van vandaag'.

Het snellaadbedrijf wijst op de algemene omstandigheden op de energiemarkt, zoals de toegenomen vraag naar gas uit Azië, de toegenomen energievraag na het loslaten van eerdere coronarestricties, minder gas uit Rusland dat naar Europa komt, en een lagere Nederlandse gasproductie. Daarbij benadrukt Fastned dat het voor 100 procent elektriciteit uit hernieuwbare bronnen levert, maar dat de groothandelsprijs van elektriciteit nog altijd sterk is gekoppeld aan de gasprijzen. Het bedrijf zegt ook dat het de prijzen opnieuw gaat bekijken als de situatie op de energiemarkt verandert.